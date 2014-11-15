Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиОтбор ЧЕ-2016

Кириченко: «Нынешняя сборная России — средняя европейская команда»

15 ноября 2014, 23:45
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился своим мнением об игре национальной команды, проигравшей в Вене австрийцам.

«Мы все должны понять, что нынешняя сборная России – это средняя европейская команда, по силе мы одинаковы со Швецией, Австрией и другими подобными коллективами. К сожалению, стоит с этим смириться», — отметил Кириченко.

«Мое мнение, что на данный момент значение тренера сборной не так велико. Есть набор игроков, который показывает свой максимальный уровень. Дело совсем не в Капелло», — добавил он.
Подписывайся в ВК
Все новости
Червиченко: «Дороги стали лучше, а дураки остались и вышли на лидирующие позиции в футболе»
15 ноября 2014
Капелло: «Выпустил Ионова, чтобы обострить игру»
15 ноября 2014
Ловчев: «Всё это сильно напомнило ЧМ-2014»
15 ноября 2014
Капелло: «Я работаю на благо сборной России»
15 ноября 2014
Гончаренко: «У „Кубани“ будут результаты, когда появится стабильность»
15 ноября 2014
Капелло: «Я смотрю только вперёд»
14 ноября 2014
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 