Кириченко: «Нынешняя сборная России — средняя европейская команда»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился своим мнением об игре национальной команды, проигравшей в Вене австрийцам.
«Мы все должны понять, что нынешняя сборная России – это средняя европейская команда, по силе мы одинаковы со Швецией, Австрией и другими подобными коллективами. К сожалению, стоит с этим смириться», — отметил Кириченко.
«Мое мнение, что на данный момент значение тренера сборной не так велико. Есть набор игроков, который показывает свой максимальный уровень. Дело совсем не в Капелло», — добавил он.
