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Хегмо: «Рады, что увозим из Баку три очка»

17 ноября 2014, 03:33
 Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо рассказал о победе над командой Азербайджана.

«Горжусь своими футболистами! С точки зрения тактики они проявили себя на все сто. Да и в защите действовали без ошибок. Имели пару-тройку опасных моментов, и один из них завершили взятием ворот. Боролись против очень мотивированного коллектива. Рады, что увозим из Баку три очка. Надеюсь, что когда вернутся некоторые травмированные, дела у нас пойдут еще лучше», — сказал наставник.
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