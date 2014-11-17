Хегмо: «Рады, что увозим из Баку три очка»

Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо рассказал о победе над командой Азербайджана.
«Горжусь своими футболистами! С точки зрения тактики они проявили себя на все сто. Да и в защите действовали без ошибок. Имели пару-тройку опасных моментов, и один из них завершили взятием ворот. Боролись против очень мотивированного коллектива. Рады, что увозим из Баку три очка. Надеюсь, что когда вернутся некоторые травмированные, дела у нас пойдут еще лучше», — сказал наставник.
«Горжусь своими футболистами! С точки зрения тактики они проявили себя на все сто. Да и в защите действовали без ошибок. Имели пару-тройку опасных моментов, и один из них завершили взятием ворот. Боролись против очень мотивированного коллектива. Рады, что увозим из Баку три очка. Надеюсь, что когда вернутся некоторые травмированные, дела у нас пойдут еще лучше», — сказал наставник.