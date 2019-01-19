Руни: «На месте МЮ сделал бы всё возможное, чтобы переманить Почеттино»

Несмотря на успехи Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», экс-нападающий МЮ Уэйн Руни считает, что манкунианцев должен возглавить нынешний наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Прежде всего, нужно дать шанс Оле-Гуннару. Его будущее нужно обсуждать с владельцами клуба.

Но если бы у меня была возможность назначить кого-то другого, я бы сделал всё зависящее, чтобы этим человеком стал Почеттино.

Считаю, что последние 20-30 лет, со времён Алекса Фергюсона, «Манчестер Юнайтед» делал ставку на молодых футболистов. И я думаю, что Почеттино выжимает максимум из своих игроков, независимо от того, сколько им лет.

Мы видели, что некоторые молодые игроки, которых он наигрывал в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне», затем стали играть за сборную. Так что я считаю, что Почеттино соответствует всем требованиям качественного тренера и является специалистом, который готов давать шанс молодёжи.