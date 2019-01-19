Сарри: «Мората тренируется и может сыграть с „Арсеналом“»

19 января 2019, 04:20

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на фоне слухов о вероятном уходе из клуба нападающего Альваро Мораты сообщил, что испанец продолжает тренироваться и может принять участие в предстоящей игре с «Арсеналом».

Я не знаю, сыграет ли он, но он тренируется с нами. Это нормально. У него сейчас очень сложный момент, но это нормально, когда игрок в январе связан с новостями на трансферном рынке. Он может сыграть, но, как и в последнем матче, я могу выбрать что-то иное.

Недавно сообщалось, что Мората готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Атлетико».