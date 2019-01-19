Сарри не готов менять тактическую схему, чтобы дать отдых Жоржиньо

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри накануне матча с «Арсеналом» сказал, что пока не готов вносить изменения в тактику команды, чтобы дать передышку полузащитнику «синих» Жоржиньо.

Сейчас мы не готовы к таким переменам. Я могу что-то изменить, когда мы будем выглядеть так, как я хочу, на сто процентов. Можем попробовать внести изменение, когда доведём до идеала текущую схему 4-3-3. Но не сейчас.

Жоржиньо уже четвёртый сезон играет под моим руководством. Ему будет тяжело добиться ещё большего прогресса. Я считаю, что в 20 матчах он был очень хорош. Возможно, что в последних двух встречах он немного подустал. Раньше он чуть быстрее работал с мячом. Но я думаю, что это нормально.

Невозможно оставаться на топ-уровне на протяжении 60 матчей. Так что иметь чуть менее яркий период сезона – это нормально.

Само собой, это причина, по которой я сказал, что нам нужен игрок на замену ушедшему Сеску Фабрегасу.