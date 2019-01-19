Горецка: «Цель „Баварии“ – взять чемпионство»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (3:1) и текущую турнирную ситуацию в чемпионате Германии.

В целом это была хорошая битва. В первом тайме мы показали превосходную игру. Мы контролировали ситуацию и заслуженно захватили лидерство. Второй тайм был немного тревожным, но если бы мы довели до конца ту контратаку, игра была бы решена. Но «Хоффенхайм» отыграл один мяч, и нам пришлось отдать все свои силы [чтобы не упустить победу].

Мы хотели задать хороший старт второй половине сезона. Было важно показать хорошую игру. Наша цель – взять чемпионский титул. Отставание сократилось, теперь мы дышим лидеру в спину.