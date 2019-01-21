Сафонов: «„Эвертон“ - последний шанс для Дзюбы уехать в Европу»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, что «Эвертон» якобы интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Думаю, денег Дзюба в России заработал достаточно, а «Эвертон» – та команда, где он теоретически может заиграть. Раньше за этот клуб уже выступали российские футболисты: Динияр Билялетдинов, Андрей Канчельскис. Андрей всегда подчеркивал, что в клубе прекрасная футбольная атмосфера, и у команды много преданных болельщиков. И там всегда нормально принимали иностранцев.
Это его последний шанс уехать в Европу. Всегда уважаю хоккеистов, которые уезжают в НХЛ даже на меньшие деньги, чем в КХЛ, и не понимаю тех, кто от таких предложений отказывается. Это ведь вершина, хоккейная Мекка. Некоторые готовы бесплатно ехать туда играть, поэтому не понимаю тех, кто имеет шанс и не пытается воспользоваться им.
То же самое НБА в баскетболе и АПЛ в футболе. Пусть у тебя даже не получится, но ты хотя бы для себя окунешься в атмосферу настоящей футбольной Англии – футбол самого высокого уровня раз в три-четыре дня, прекрасные поля, великолепная поддержка на трибунах. Эти впечатления не купить ни за какие деньги.
На примере Головина видно....не готова пока Европа к приезду наших....как начнут там играть по-медленней...без суеты...тогда наши туда и подъедут...)))
А пока никто к ним не перейдёт.....
Не заслужили...))
На примере Головина видно....не готова пока Европа к приезду наших....как начнут там играть по-медленней...без суеты...тогда наши туда и подъедут...)))
А пока никто к ним не перейдёт.....
Не заслужили...))
Обсудить и поспорить о перспективах Дзюбы в том или ином клубе будет смысл, когда это станет реальностью, а не слухом. А для того, чтобы потроллить, достаточно написать одно слово: "Дзюба" и в жестокой схватке сцепятся все конкурирующие группировки фанатов и троллей.
Обсудить и поспорить о перспективах Дзюбы в том или ином клубе будет смысл, когда это станет реальностью, а не слухом. А для того, чтобы потроллить, достаточно написать одно слово: "Дзюба" и в жестокой схватке сцепятся все конкурирующие группировки фанатов и троллей.