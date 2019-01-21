Сафонов: «„Эвертон“ - последний шанс для Дзюбы уехать в Европу»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 52’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Сафонов: «„Эвертон“ - последний шанс для Дзюбы уехать в Европу»

21 января 2019, 10:36

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, что «Эвертон» якобы интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Думаю, денег Дзюба в России заработал достаточно, а «Эвертон» – та команда, где он теоретически может заиграть. Раньше за этот клуб уже выступали российские футболисты: Динияр Билялетдинов, Андрей Канчельскис. Андрей всегда подчеркивал, что в клубе прекрасная футбольная атмосфера, и у команды много преданных болельщиков. И там всегда нормально принимали иностранцев.

Это его последний шанс уехать в Европу. Всегда уважаю хоккеистов, которые уезжают в НХЛ даже на меньшие деньги, чем в КХЛ, и не понимаю тех, кто от таких предложений отказывается. Это ведь вершина, хоккейная Мекка. Некоторые готовы бесплатно ехать туда играть, поэтому не понимаю тех, кто имеет шанс и не пытается воспользоваться им.

То же самое НБА в баскетболе и АПЛ в футболе. Пусть у тебя даже не получится, но ты хотя бы для себя окунешься в атмосферу настоящей футбольной Англии – футбол самого высокого уровня раз в три-четыре дня, прекрасные поля, великолепная поддержка на трибунах. Эти впечатления не купить ни за какие деньги.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Vladimir808
   26 / 808
21 января в 16:07
Так он в Эвертон.)
"Эвертон" ‒ не Европа?)))
Vladimir808
Vladimir808
   428 / 808
21 января в 15:14
В АПЛ Артем заиграет.
Vladimir808
Vladimir808 ответил sir_Alex
   428 / 808
21 января в 15:13
Дзюба и Европа – слова-антонимы.
Так он в Эвертон.)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 808
21 января в 13:40
Я думаю будет ошипка если уедет Артем
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
21 января в 13:16
Поздно ему уже туда ехать...
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
21 января в 13:06
не предложат они за дзю столько , сколько Зенит устроит . Плюс у нас зе бол - пустышка . идрис один не потащит , хотя было бы интересно посмотреть на него в роли единственного форворда ,вдруг это придало бы ему доп мотив и он бы раскрылся , назабивал голов 30 и выйграл бы ле ,став лучшим бомбардиром
grazie100
grazie100 ответил Казанский
   192 / 808
21 января в 12:28
Сочиняя такие писульки, уважаемый, вы перенапрягаете извилину и ягодичные мышцы, а всё-таки ничего выдавить из себя , хотя бы что-нибудь стоящее внимания, не можете .Не пишите, ваше дело - читать и слушать....
Palex
Palex
   281 / 808
21 января в 12:22
Это кто интересно, на меньшею зарплату в НХЛ уезжал?
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
21 января в 12:02
Пусть попробует .
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
21 января в 11:59
Не куда он не уедет его и в газовом мешке кормят хорошо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
21 января в 11:46
Не для того Мутко и Ко старались... такие условия нашим игрокам создавать, чтоб они разъезжались по европам...
На примере Головина видно....не готова пока Европа к приезду наших....как начнут там играть по-медленней...без суеты...тогда наши туда и подъедут...)))

А пока никто к ним не перейдёт.....
Не заслужили...))
Казанский
Казанский ответил Т34
   236 / 808
21 января в 11:45
А чего удивляться? У лазурных в интернете на одного фана-тролля 5-6 десятков его клонов, вот тебе и массовость. Так и в других сферах. Берут маленький шарик, а надувают до больших размеров, а внутри-то пустота. Главное создать видимость крупного, объемного.
Правильно.А чем еще зениту хвалиться и чувствовать себя в элите мирового футбола,кроме как вот такими "рекордами"?Странно только,почему у в принципе не самого маленького городка в России чем является Питер столь глубокие провинциальные комплексы((
Т34
Т34 ответил Казанский
   8 / 808
21 января в 11:41
После таких вбросов от Фурсенко господин Алеша Миллер гордо заявит,что Зенит самая популярная в интернете команда)))Ура,товарищи,-громко поддержит СБГ-фан
А чего удивляться? У лазурных в интернете на одного фана-тролля 5-6 десятков его клонов, вот тебе и массовость. Так и в других сферах. Берут маленький шарик, а надувают до больших размеров, а внутри-то пустота. Главное создать видимость крупного, объемного.
Казанский
Казанский ответил Т34
   236 / 808
21 января в 11:33
Все сообщения об интересе "Эвертона" к Дзюбе проходили с пометкой "слухи". Поэтому выводы, советы и прочее словоблудие не стоят и выеденного яйца. Мы все знаем цену всех этих слухов, когда, ради того чтобы не пустовали информационные поля, делают какой-нибудь вброс под пометкой "слухи", а потом насладившись тем, как закипели страсти пользователей, делают опровержение. Обсудить и поспорить о перспективах Дзюбы в том или ином клубе будет смысл, когда это станет реальностью, а не слухом. А для того, чтобы потроллить, достаточно написать одно слово: "Дзюба" и в жестокой схватке сцепятся все конкурирующие группировки фанатов и троллей.
После таких вбросов от Фурсенко господин Алеша Миллер гордо заявит,что Зенит самая популярная в интернете команда)))Ура,товарищи,-громко поддержит СБГ-фан
kolpankolpan
kolpankolpan
   188 / 808
21 января в 11:21
Он уже там.
Т34
Т34
   8 / 808
21 января в 11:20
Все сообщения об интересе "Эвертона" к Дзюбе проходили с пометкой "слухи". Поэтому выводы, советы и прочее словоблудие не стоят и выеденного яйца. Мы все знаем цену всех этих слухов, когда, ради того чтобы не пустовали информационные поля, делают какой-нибудь вброс под пометкой "слухи", а потом насладившись тем, как закипели страсти пользователей, делают опровержение.
Обсудить и поспорить о перспективах Дзюбы в том или ином клубе будет смысл, когда это станет реальностью, а не слухом. А для того, чтобы потроллить, достаточно написать одно слово: "Дзюба" и в жестокой схватке сцепятся все конкурирующие группировки фанатов и троллей.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
21 января в 11:19
Медальку сначала золотую повесит с Зенитом, а потом летом поедет. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
21 января в 11:19
Интересно было бы посмотреть, но верится слабо.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
21 января в 11:17
Дзюба и Европа – слова-антонимы.
Большой Карай
Большой Карай
   429 / 808
21 января в 10:42
Ему и тут платят хорошо.
Казанский
Казанский
   236 / 808
21 января в 10:41
Да кто же туда Зюбу звал?
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