Сафонов: «„Эвертон“ - последний шанс для Дзюбы уехать в Европу»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, что «Эвертон» якобы интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Думаю, денег Дзюба в России заработал достаточно, а «Эвертон» – та команда, где он теоретически может заиграть. Раньше за этот клуб уже выступали российские футболисты: Динияр Билялетдинов, Андрей Канчельскис. Андрей всегда подчеркивал, что в клубе прекрасная футбольная атмосфера, и у команды много преданных болельщиков. И там всегда нормально принимали иностранцев.

Это его последний шанс уехать в Европу. Всегда уважаю хоккеистов, которые уезжают в НХЛ даже на меньшие деньги, чем в КХЛ , и не понимаю тех, кто от таких предложений отказывается. Это ведь вершина, хоккейная Мекка. Некоторые готовы бесплатно ехать туда играть, поэтому не понимаю тех, кто имеет шанс и не пытается воспользоваться им.