Фердинанд: «Отрезки моей карьеры выпали из памяти из-за пьянства»

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд признался, что на заре своей карьеры, в «Вест Хэме», он сильно злоупотреблял алкоголем.

Раньше я легче переносил алкоголь, когда был моложе. Я мог выпить до десяти пинт пива. После этого я перешел на водку. Когда был помладше, мог пить весь день, потом ложиться спать, а затем всё сначала.

Когда люди спрашивают у меня, жалею ли я о чем-то в своей карьере, я всегда говорю, что сожалею об алкоголе.

Раньше я был сумасшедшим. Некоторые моменты из карьеры в «Вест Хэме» просто размыты. Бывает, кто-то вспоминает какие-то ситуации из тех матчей, а я просто сижу и киваю головой - я не помню этого.

В «Вест Хэме» была своя культура - культура пития. Футбол, алкоголь, ночные клубы - так я жил тогда.