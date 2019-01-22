Фердинанд: «Отрезки моей карьеры выпали из памяти из-за пьянства»

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд признался, что на заре своей карьеры, в «Вест Хэме», он сильно злоупотреблял алкоголем.
Раньше я легче переносил алкоголь, когда был моложе. Я мог выпить до десяти пинт пива. После этого я перешел на водку. Когда был помладше, мог пить весь день, потом ложиться спать, а затем всё сначала.
Когда люди спрашивают у меня, жалею ли я о чем-то в своей карьере, я всегда говорю, что сожалею об алкоголе.
Раньше я был сумасшедшим. Некоторые моменты из карьеры в «Вест Хэме» просто размыты. Бывает, кто-то вспоминает какие-то ситуации из тех матчей, а я просто сижу и киваю головой - я не помню этого.
В «Вест Хэме» была своя культура - культура пития. Футбол, алкоголь, ночные клубы - так я жил тогда.
Фердинанд также ранее рассказывал, что очень много выпивал после смерти жены.
Это не от алкоголя у тебя провалы в памяти, а просто часто головой принимал мяч.
PS Интересно хоть Фердинанд помнит кто ВХ тогда тренировал, кто были его партнерами? или он помнит только как в МЮ с нырялду дайвенгом занимался, надеюсь после очередной попойки не дернул ли по ошибки португеза, то то он стоит раздвинув ноги во время штрафного? Так что лучше может кое-что и не вспомнить по пьяни, а то мало ли что вспомнишь еще!!!
Это не от алкоголя у тебя провалы в памяти, а просто часто головой принимал мяч.
PS Интересно хоть Фердинанд помнит кто ВХ тогда тренировал, кто были его партнерами? или он помнит только как в МЮ с нырялду дайвенгом занимался, надеюсь после очередной попойки не дернул ли по ошибки португеза, то то он стоит раздвинув ноги во время штрафного? Так что лучше может кое-что и не вспомнить по пьяни, а то мало ли что вспомнишь еще!!!