Вальверде прокомментировал трансферные слухи

23 января 2019, 07:35

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи, связанные с вероятным уходом из команды полузащитника Дениса Суареса и вингера Малкома.

Эти игроки могут остаться с нами, и мы будем рады этому. Или же они могут уйти в поисках других возможностей, мы оценим все варианты, которые у них будут.

Также он высказался о ситуации с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом.

Это вопрос к игроку, а не ко мне. Мы будем ждать, что он нам скажет. Он самостоятельно примет решение. Мы можем сосредоточиться только на тех игроках, которые хотят быть частью «Барселоны».

Напомним, недавно появился слух о том, что де Йонг уже определился со своим выбором и решил продолжить карьеру в «Барселоне».