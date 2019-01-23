«Реал» готовит 102 млн евро на летний трансфер Дибалы

23 января 2019, 05:44

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала является главной целью «Реала» в летнее трансферное окно, утверждает источник. Мадридский клуб уже готовит сумму в размере 102 млн евро за 25-летнего аргентинца.

Отмечается, что туринский клуб, в свою очередь, может заменить Дибалу атакующим хавбеком «Реала» Иско. «Бьянконери» рассматривают вариант с арендой испанского игрока с опцией выкупа.

Вчера появилась информация о том, что «Королевский клуб» якобы готов отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в «Тоттенхэм».