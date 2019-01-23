Рапопорт: «Я не вижу введения в состав „Зенита“ наших молодых игроков»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт посетовал на отсутствие молодых воспитанников «сине-бело-голубых» в команде.
Нуждается в перестройке вся система подготовки игроков для основной команды, которая работала у нас на рубеже 2000 года. Когда «сине-бело-голубые» готовили футболистов для сборной России, где они были лидерами. Сегодня я не вижу введения в состав «Зенита» наших молодых игроков. Хотя понимаю, что Сергей Богданович является заложником той ситуации, когда от него требуют результата. Это настораживает, поскольку является ошибкой. Мне представляется, что сегодня «Зенит» не должен акцентировать внимание на сиюминутных успехах.
Обратите внимание, в каком состоянии «Зенит-2», да и вся система подготовки молодых игроков. Мы отстаем в этом компоненте не только от московских клубов, но и от «Краснодара». А это плохо! Сегодня ситуация сложилась такая, что воспитанникам Академии «Зенита», СДЮШОР и других питерских футбольных школ трудно пробиться в основную команду. Поэтому для начала следовало бы разобраться с теми футболистами, которые есть в «Зените-2» и в молодежной команде. Если среди них присутствуют талантливые ребята, то, может, стоит дать им шанс. Не только в каких-то контрольных играх на сборах, как это делали предшественники Семака, а по настоящему, как Аршавину, Кержакову, Денисову или Быстрову.
Ведь на юношеском уровне у зенитовских воспитанников много побед, они конкурентоспособны. Куда потом игроки-то пропадают? Словом, мы должны увидеть наметки будущего «Зенита», а не того, какой он сегодня. Для чего, возможно, придется пожертвовать нынешним результатом, чтобы потом сделать два шага вперед.
Недавно мне один уже взрослый человек, сказал, что Зенит не скоро взойдет на пьедестал, ибо ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОБИДЕЛ АДВОКАТА!
А СЛЕДУЮЩИМ БЫЛ ДАННИ!
Вчера Зенит показал - КТО СОБРАН В ИХ СОСТАВЕ!!!!!!
ЧТО КАСАЕТСЯ СЕМАКА - ВИДИМО НАДО ЕМУ ПРИЗНАТЬ НЕ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ ТАКИМ КЛУБОМ!
ЭТО СТАЛО БРОСАТЬСЯ В ГЛАЗА ЕЩЁ ОСЕНЬЮ!
ОБИДНО!
Недавно мне один уже взрослый человек, сказал, что Зенит не скоро взойдет на пьедестал, ибо ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОБИДЕЛ АДВОКАТА!
А СЛЕДУЮЩИМ БЫЛ ДАННИ!
Вчера Зенит показал - КТО СОБРАН В ИХ СОСТАВЕ!!!!!!
ЧТО КАСАЕТСЯ СЕМАКА - ВИДИМО НАДО ЕМУ ПРИЗНАТЬ НЕ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ ТАКИМ КЛУБОМ!
ЭТО СТАЛО БРОСАТЬСЯ В ГЛАЗА ЕЩЁ ОСЕНЬЮ!
ОБИДНО!
Особенно обидно им было когда вчера молодёжь Локо забивала третий гол. Гол был шикарен!
Особенно обидно им было когда вчера молодёжь Локо забивала третий гол. Гол был шикарен!
Но в чем то ты прав, зениту лучше и выгоднее купить готовый "товар" чем воспитать свой. Если у человека много денег, то он не будет готовить еду, а будет кушать в ресторанах. Он не будет убираться дома, он наймет домработницу. Он не будет заниматься уроками с детьми, он наймет учителя/няню и т.п. В тем более при покупки игроков, как правило длинная цепочка людей-помогателей, которым тоже хочется откусить кусок "пирога" - т.е. откаты. Короче система рабочая - всем 66, а зениту два))
Но в чем то ты прав, зениту лучше и выгоднее купить готовый "товар" чем воспитать свой. Если у человека много денег, то он не будет готовить еду, а будет кушать в ресторанах. Он не будет убираться дома, он наймет домработницу. Он не будет заниматься уроками с детьми, он наймет учителя/няню и т.п. В тем более при покупки игроков, как правило длинная цепочка людей-помогателей, которым тоже хочется откусить кусок "пирога" - т.е. откаты. Короче система рабочая - всем 66, а зениту два))
Мука высший сорт 480 грамм = 12 рублей 96 копеек.
Вода питьевая 345 мл = 1 копейка.
Сухие дрожжи 20 грамм = 5 рублей 20 копеек.
Соль 20 грамм = 20 копеек.
Сахар 30 грамм = 1 рубль 80 копеек.
Сухое молоко 40 грамм = 7 рублей 60 копеек.
Масло сливочное высшего сорта 30 грамм = 8 рублей 52 копейки.
Всё сложим и получим общую сумму на покупку продуктов для выпечки хлеба в хлебопечке: 36 рублей 29 копеек.
Плюс затраты на электроэнергию и труд пекаря....
Получается около 50 рублей....
В магазине за углом эта готовая буханка стоит 27 рублей.....
Каждый сам решает что выгодней....)))
Мука высший сорт 480 грамм = 12 рублей 96 копеек.
Вода питьевая 345 мл = 1 копейка.
Сухие дрожжи 20 грамм = 5 рублей 20 копеек.
Соль 20 грамм = 20 копеек.
Сахар 30 грамм = 1 рубль 80 копеек.
Сухое молоко 40 грамм = 7 рублей 60 копеек.
Масло сливочное высшего сорта 30 грамм = 8 рублей 52 копейки.
Всё сложим и получим общую сумму на покупку продуктов для выпечки хлеба в хлебопечке: 36 рублей 29 копеек.
Плюс затраты на электроэнергию и труд пекаря....
Получается около 50 рублей....
В магазине за углом эта готовая буханка стоит 27 рублей.....
Каждый сам решает что выгодней....)))