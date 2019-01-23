Рапопорт: «Я не вижу введения в состав „Зенита“ наших молодых игроков»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт посетовал на отсутствие молодых воспитанников «сине-бело-голубых» в команде.

Нуждается в перестройке вся система подготовки игроков для основной команды, которая работала у нас на рубеже 2000 года. Когда «сине-бело-голубые» готовили футболистов для сборной России, где они были лидерами. Сегодня я не вижу введения в состав «Зенита» наших молодых игроков. Хотя понимаю, что Сергей Богданович является заложником той ситуации, когда от него требуют результата. Это настораживает, поскольку является ошибкой. Мне представляется, что сегодня «Зенит» не должен акцентировать внимание на сиюминутных успехах.

Обратите внимание, в каком состоянии «Зенит-2», да и вся система подготовки молодых игроков. Мы отстаем в этом компоненте не только от московских клубов, но и от «Краснодара». А это плохо! Сегодня ситуация сложилась такая, что воспитанникам Академии «Зенита», СДЮШОР и других питерских футбольных школ трудно пробиться в основную команду. Поэтому для начала следовало бы разобраться с теми футболистами, которые есть в «Зените-2» и в молодежной команде. Если среди них присутствуют талантливые ребята, то, может, стоит дать им шанс. Не только в каких-то контрольных играх на сборах, как это делали предшественники Семака, а по настоящему, как Аршавину, Кержакову, Денисову или Быстрову.

Ведь на юношеском уровне у зенитовских воспитанников много побед, они конкурентоспособны. Куда потом игроки-то пропадают? Словом, мы должны увидеть наметки будущего «Зенита», а не того, какой он сегодня. Для чего, возможно, придется пожертвовать нынешним результатом, чтобы потом сделать два шага вперед.