Рапопорт: «Я не вижу введения в состав „Зенита“ наших молодых игроков»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 86’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Рапопорт: «Я не вижу введения в состав „Зенита“ наших молодых игроков»

23 января 2019, 08:58

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт посетовал на отсутствие молодых воспитанников «сине-бело-голубых» в команде.

Нуждается в перестройке вся система подготовки игроков для основной команды, которая работала у нас на рубеже 2000 года. Когда «сине-бело-голубые» готовили футболистов для сборной России, где они были лидерами. Сегодня я не вижу введения в состав «Зенита» наших молодых игроков. Хотя понимаю, что Сергей Богданович является заложником той ситуации, когда от него требуют результата. Это настораживает, поскольку является ошибкой. Мне представляется, что сегодня «Зенит» не должен акцентировать внимание на сиюминутных успехах.

Обратите внимание, в каком состоянии «Зенит-2», да и вся система подготовки молодых игроков. Мы отстаем в этом компоненте не только от московских клубов, но и от «Краснодара». А это плохо! Сегодня ситуация сложилась такая, что воспитанникам Академии «Зенита», СДЮШОР и других питерских футбольных школ трудно пробиться в основную команду. Поэтому для начала следовало бы разобраться с теми футболистами, которые есть в «Зените-2» и в молодежной команде. Если среди них присутствуют талантливые ребята, то, может, стоит дать им шанс. Не только в каких-то контрольных играх на сборах, как это делали предшественники Семака, а по настоящему, как Аршавину, Кержакову, Денисову или Быстрову.

Ведь на юношеском уровне у зенитовских воспитанников много побед, они конкурентоспособны. Куда потом игроки-то пропадают? Словом, мы должны увидеть наметки будущего «Зенита», а не того, какой он сегодня. Для чего, возможно, придется пожертвовать нынешним результатом, чтобы потом сделать два шага вперед.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии2
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии10
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
23 января в 16:09
Да, что-то не видать молодежи...
Заполярный
Заполярный ответил Братья за Спартак
   39 / 808
23 января в 13:32
Сейчас главное хорошо подготовиться к Лиге Европы.
НУ НУ, ЛОКО ХОРОШИЙ ТРЕНЕР.
Заполярный
Заполярный ответил 112910415
   39 / 808
23 января в 13:25
а молодых игроков с разноцветными паспортами скоро подвезут
МОЛОДЕЖЬ ПО ЗЕНИТОВСКИ НАЧИНАЕТСЯ С 29 ЛЕТ.
CSKA2012
CSKA2012
   174 / 808
23 января в 12:46
А выиграыали кубок УЕФА когда играли воспитанники клуба )
Т34
Т34 ответил Казанский
   8 / 808
23 января в 12:18
У зенита нет будущего...
Зато у них есть один миг из прошлого, от которого они теперь выпендриваются и раздувают щеки на каждом углу. Но в футболе это примерно так, как в случае с Тосно, сегодня ты герой, а завтра тебя уже нет. И кому какое дело, что ты завоевал какой-то приз. Наткнешься случайно в Википедии, что был когда-то у клуба единичный успех, а дальше пустота.
112910415
112910415
   41 / 808
23 января в 12:14
а молодых игроков с разноцветными паспортами скоро подвезут
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   176 / 808
23 января в 11:51
Подписываюсь под каждым словом. Семак здесь действительно является заложником ситуации, ибо полный завал с наигрыванием своих воспитанников у нас держится уже больше 10 лет, а руководству хоть в глаза... в общем, вы поняли.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил шацк
   27 / 808
23 января в 11:20
Переизбыток денег в Зените снёс крышу менеджменту Зенита- вот и всё. Руководство футбольным клубом более тонкое дело, чем нефтяной бизнес. Там все просто, больше инвестиций- быстрее отдача. Футбольный бизнес не всем по плечу, но они ( Миллер,Дюков,Фурсенко) этого уже не поймут никогда. Поэтому Зенит так и будет болтаться
Gloomy59
Gloomy59
   227 / 808
23 января в 11:18
Господа! Вы просто не слышали уверения руководства Зенита, о том, что ФК Зенит скоро будет в ТОП 10 Европы!
Недавно мне один уже взрослый человек, сказал, что Зенит не скоро взойдет на пьедестал, ибо ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОБИДЕЛ АДВОКАТА!
А СЛЕДУЮЩИМ БЫЛ ДАННИ!
Вчера Зенит показал - КТО СОБРАН В ИХ СОСТАВЕ!!!!!!
ЧТО КАСАЕТСЯ СЕМАКА - ВИДИМО НАДО ЕМУ ПРИЗНАТЬ НЕ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ ТАКИМ КЛУБОМ!
ЭТО СТАЛО БРОСАТЬСЯ В ГЛАЗА ЕЩЁ ОСЕНЬЮ!
ОБИДНО!
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
23 января в 11:13
Ветеранам и тем более кто готовит молодёжь в Питере наверное обидно смотреть на то, как Зенит скупает "списанных старичков", а своих воспитанников в упор не замечает.
Особенно обидно им было когда вчера молодёжь Локо забивала третий гол. Гол был шикарен!
Казанский
Казанский
   236 / 808
23 января в 10:48
У зенита нет будущего...
шацк
шацк ответил STVA 1
   637 / 808
23 января в 10:42
Мало у кого свои играют.
Например у кого? У всех играют свои воспитанники кроме зенита. Зенит только умеет скупать чужих, т.к. денег до фига, своих растить зенит не умеет - факт!
шацк
шацк ответил Jeck Denielse
   637 / 808
23 января в 10:35
Для приготовления хлеба в домашних условиях нужно : Мука высший сорт 480 грамм = 12 рублей 96 копеек. Вода питьевая 345 мл = 1 копейка. Сухие дрожжи 20 грамм = 5 рублей 20 копеек. Соль 20 грамм = 20 копеек. Сахар 30 грамм = 1 рубль 80 копеек. Сухое молоко 40 грамм = 7 рублей 60 копеек. Масло сливочное высшего сорта 30 грамм = 8 рублей 52 копейки. Всё сложим и получим общую сумму на покупку продуктов для выпечки хлеба в хлебопечке: 36 рублей 29 копеек. Плюс затраты на электроэнергию и труд пекаря.... Получается около 50 рублей.... В магазине за углом эта готовая буханка стоит 27 рублей..... Каждый сам решает что выгодней....)))
Ерунду говоришь - домашний хлеб не сравнить с магазинным.
Но в чем то ты прав, зениту лучше и выгоднее купить готовый "товар" чем воспитать свой. Если у человека много денег, то он не будет готовить еду, а будет кушать в ресторанах. Он не будет убираться дома, он наймет домработницу. Он не будет заниматься уроками с детьми, он наймет учителя/няню и т.п. В тем более при покупки игроков, как правило длинная цепочка людей-помогателей, которым тоже хочется откусить кусок "пирога" - т.е. откаты. Короче система рабочая - всем 66, а зениту два))
VIPded
VIPded
   84 / 808
23 января в 10:17
Всё правильно сказал. Но сейчас Зениту не до экспериментов...
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
23 января в 09:51
Мало у кого свои играют.
tuman960
tuman960
   180 / 808
23 января в 09:49
если сделать шаг назад,то можно и недогнать потом соперников!!!!!!
makkie
makkie ответил LOpp
   29 / 808
23 января в 09:40
А как же Маркизио, Иванович, Жирков?
Ильнур, ну это юниоры пока :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
23 января в 09:29
Для приготовления хлеба в домашних условиях нужно :

Мука высший сорт 480 грамм = 12 рублей 96 копеек.
Вода питьевая 345 мл = 1 копейка.
Сухие дрожжи 20 грамм = 5 рублей 20 копеек.
Соль 20 грамм = 20 копеек.
Сахар 30 грамм = 1 рубль 80 копеек.
Сухое молоко 40 грамм = 7 рублей 60 копеек.
Масло сливочное высшего сорта 30 грамм = 8 рублей 52 копейки.
Всё сложим и получим общую сумму на покупку продуктов для выпечки хлеба в хлебопечке: 36 рублей 29 копеек.

Плюс затраты на электроэнергию и труд пекаря....
Получается около 50 рублей....

В магазине за углом эта готовая буханка стоит 27 рублей.....

Каждый сам решает что выгодней....)))
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
23 января в 09:28
Сейчас главное хорошо подготовиться к Лиге Европы.
LOpp
LOpp
   5 / 808
23 января в 09:16
А как же Маркизио, Иванович, Жирков?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100