ПСЖ ведет переговоры по Паредесу и Ренату Санчешу

23 января 2019, 15:32

ПСЖ продолжает вести переговоры с «Зенитом» по полузащитнику Леандро Паредесу. Накануне стороны встретились в одном из отелей Парижа и дискутировали по поводу перехода аргентинца. Клубы близки к тому, чтобы договориться, однако у «Зенита» и ПСЖ всё же остаются разногласия. Стороны условились, что продолжат обсуждать переход в ближайшее время. С самим футболистом уже согласован контракт на 4,5 года.