1764045174

сегодня, 07:32

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) , генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) и председатель правления «Зенита» включены в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В базу также внесен бывший генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Алаев занимает должность президента РПЛ с 2022 года. Зырянов стал председателем правления «Зенита» 30 августа. В качестве игрока он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России. Митрофанов является генеральным секретарем РФС с 2022 года.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.