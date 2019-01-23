«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

У «Баварии» появился конкурент за полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. По иронии судьбы это соперник мюнхенцев по 1/8 финала Лиги чемпионов - «Ливерпуль».
Футболист вместе со своим братом и агентом Брэдли встречался с представителями «Ливерпуля» в январе. Также игроку предлагал контракт «РБ Лейпциг».
Контракт 18-летнего хавбека с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
смешной
смешной
рановато вам еще что то подобное говорить.
и громко сказано борятся, с учетом что предлагают суммы а синие крысы строят невиных девиц, вот и вся борьба,
рановато вам еще что то подобное говорить.
и громко сказано борятся, с учетом что предлагают суммы а синие крысы строят невиных девиц, вот и вся борьба,
По факту, мюнхенцам давно надо было бы дать бан от УЕФА, за контакты с игроками до истечения контракта. Но все эти Беккенбауэры, Руммениги и Инфантины - большие кореша.
Давно пора послать эту коррупционную контору и запилить свою лигу. С одинаковыми правилами для всех. Из дойчей в эту лигу взять только Дортмунд.
По факту, мюнхенцам давно надо было бы дать бан от УЕФА, за контакты с игроками до истечения контракта. Но все эти Беккенбауэры, Руммениги и Инфантины - большие кореша.
Давно пора послать эту коррупционную контору и запилить свою лигу. С одинаковыми правилами для всех. Из дойчей в эту лигу взять только Дортмунд.
И причем здесь объедки? Объедки это, что не нужно, а учитывая, как ваши за него борятся, это самый настоящий кусок сочного стейка, пользуясь кулинар. тенминолонией)
И причем здесь объедки? Объедки это, что не нужно, а учитывая, как ваши за него борятся, это самый настоящий кусок сочного стейка, пользуясь кулинар. тенминолонией)
так что как не крути ливер будет в смешном положение, подбирая объедки с барского стола.
так что как не крути ливер будет в смешном положение, подбирая объедки с барского стола.
если бы пенсы бы небыли таким гнилым клубом. то давно бы уже Зулус доказывал достоин ли места в основе, а не полировал лавку в клоаке,
если бы пенсы бы небыли таким гнилым клубом. то давно бы уже Зулус доказывал достоин ли места в основе, а не полировал лавку в клоаке,