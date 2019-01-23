«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

23 января 2019, 10:45

У «Баварии» появился конкурент за полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. По иронии судьбы это соперник мюнхенцев по 1/8 финала Лиги чемпионов - «Ливерпуль».

Футболист вместе со своим братом и агентом Брэдли встречался с представителями «Ливерпуля» в январе. Также игроку предлагал контракт «РБ Лейпциг».

Контракт 18-летнего хавбека с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.