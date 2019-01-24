Йоанн Гуркюфф покинул «Дижон»

24 января 2019, 14:10

Полузащитник Йоанн Гуркюфф ушел из «Дижона». Контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Гуркюфф присоединился к «Дижону» летом прошлого года, но в текущем сезоне он провел только 8 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Гуркюфф начал профессиональную карьеру в «Ренне» в 2003 году, затем играл в «Милане», «Бордо» и «Лионе». Йоанн также участвовал в ЧМ -2010, всего же провел в составе сборной Франции 31 игру.

На заре своей карьеры футболист считался одной из главных футбольных надежд Франции, но в целом свой потенциал так и не реализовал.