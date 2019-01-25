Заболотный: «Буду стараться забивать в каждом матче»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о том, как проходят сборы команды в Катаре.
Всё идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к «Спартаку». В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей. Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.
В любом случае после матча с «Локомотивом» мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.
Атмосфера в команде отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.
Цели на весеннюю часть сезона? Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов.
Но самое интересное то, что Заболотный по эффективности, такой же как Роша и Ханни. А о них что-то тишина.
Но самое интересное то, что Заболотный по эффективности, такой же как Роша и Ханни. А о них что-то тишина.
НАПАДАЮЩИМ МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ФУТБОЛИСТ, КОТОРЫЙ ВОПЛОЩАЕТ НА ПОЛЕ СТАРАНИЕ ВСЕЙ КОМАНДЫ В ЗАБИТЫЙ ГОЛ!!!!!!
P.S. На тренировках отрабатывай вбигание в штрафную и удар по воротам с любых точек, куда тебе будут пасовать товарищи!!!!!!!
СТАРАЙСЯ!
НАПАДАЮЩИМ МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ФУТБОЛИСТ, КОТОРЫЙ ВОПЛОЩАЕТ НА ПОЛЕ СТАРАНИЕ ВСЕЙ КОМАНДЫ В ЗАБИТЫЙ ГОЛ!!!!!!
P.S. На тренировках отрабатывай вбигание в штрафную и удар по воротам с любых точек, куда тебе будут пасовать товарищи!!!!!!!
СТАРАЙСЯ!