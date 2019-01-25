Заболотный: «Буду стараться забивать в каждом матче»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о том, как проходят сборы команды в Катаре.

Всё идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к «Спартаку». В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей. Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.

В любом случае после матча с «Локомотивом» мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.

Атмосфера в команде отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.

Цели на весеннюю часть сезона? Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов.