Заболотный: «Я нападающий таранного типа. Для меня икона - Ибрагимович»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал своего кумира, а также поделился мнением о топ-чемпионатах Европы.

Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Харри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…

Любимая команда в АПЛ ? «Ливерпуль». По составу, да и тренер у них классный, харизматичный.

Хочу ли я поиграть в Испании? Испания, Италия, любой топ-чемпионат — там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже.