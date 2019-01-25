Заболотный: «Я нападающий таранного типа. Для меня икона - Ибрагимович»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал своего кумира, а также поделился мнением о топ-чемпионатах Европы.
Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Харри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…
Любимая команда в АПЛ? «Ливерпуль». По составу, да и тренер у них классный, харизматичный.
Хочу ли я поиграть в Испании? Испания, Италия, любой топ-чемпионат — там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже.
Заболотный также рассказал о своей цели в весенней части сезона.
Одним словом - "болото"..
Одним словом - "болото"..
Примерно как Месси над ним, так и он над нами. А вот над чем смеяться нам?
А... над тем что он "бревно", "баран", "не футболист". А я ему просто завидую...Вот свезло!
Можно говорить всякую ерунду... и это будут обсуждать миллионы. Вперед!
Примерно как Месси над ним, так и он над нами. А вот над чем смеяться нам?
А... над тем что он "бревно", "баран", "не футболист". А я ему просто завидую...Вот свезло!
Можно говорить всякую ерунду... и это будут обсуждать миллионы. Вперед!
https://www.youtube.com/watch?v=n0vxYED9Az8
Трансфер в 2017 году, сыграл 12 матчей - забил 1 гол. Он в основной состав не попадает и даже на замену редко выходит.
Трансфер в 2017 году, сыграл 12 матчей - забил 1 гол. Он в основной состав не попадает и даже на замену редко выходит.
Сказал: "этот, который неэффективный - он полузащитник, ему можно. А другой вообще биатлонист".
ТАК ЭТОТ БАЛЛАСТ В ТВОЁМ КЛУБЕ ИГРАЕТ!!!
Сказал: "этот, который неэффективный - он полузащитник, ему можно. А другой вообще биатлонист".
ТАК ЭТОТ БАЛЛАСТ В ТВОЁМ КЛУБЕ ИГРАЕТ!!!