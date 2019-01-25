Кононов: «Мы боремся с нецензурной бранью. Жестко боремся»

Наставник «Спартака» Олег Кононов заявил, что в его команде не приветствуется мат.
Мы боремся с нецензурной бранью. Жестко боремся. Не буду говорить, какие за это наказания, но жестко. Есть штрафы.
Нападающий «красно-белых» Педро Роша ранее назвал русские ругательства «яркими».
Как вчера было ...дато
Не найти другого слова
Отчего мне так ..ёво...
Как вчера было ...дато
Не найти другого слова
Отчего мне так ..ёво...
вой установке будет объяснять так: " Ты х...ришь навесами с левого, а ты пи...ешь туда сюда по правому", то его лучше поймут.
вой установке будет объяснять так: " Ты х...ришь навесами с левого, а ты пи...ешь туда сюда по правому", то его лучше поймут.
Футбол = вождение авто, даже интеллигенты нет-нет, да ругнутся в процессе :)
Футбол = вождение авто, даже интеллигенты нет-нет, да ругнутся в процессе :)
Глушаков продолжает обворовывать жену!
Глушаков продолжает обворовывать жену!