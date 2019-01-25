Федун: «У „Спартака“ стоит задача стать чемпионом еще раз к 2022 году»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал зимний уход из команды сразу нескольких игроков.

Это надо спрашивать главного тренера, это его решение. Но нужно было делать омолаживание команды, всё-таки у нас есть задача к 2022 году стать чемпионами ещё раз. Как минимум. Будет столетие «Спартака».

Это правда, что Роман Ерёменко — один из моих любимых игроков. Но у меня может быть масса любимых футболистов. А навязывать свои мнения главному тренеру я не могу. Иначе он мне скажет: «Что ты тогда спрашиваешь за результат с меня?»