Спаллетти: «„Торино“ - физически сильная команда»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Серии А против «Торино».
«Торино» - физически сильная команда. Клуб выступает хорошо, в команде сильный тренер, неплохо подобран состав. Мы должны прилагать больше усилий, если хотим победить в этой встрече. Мы должны быть готовы к настоящей борьбе на поле.
Напомним, что недавно «Интер» оформил выход в 1/4 финала Кубка Италии, переиграв «Беневенто».
4 гола за 6 последних матчей у "Интера" (из них 4 с последними местами).
1 гол за последние 8 матчей у Икарди (это с "Кьево", "Эмполи" и т.п.), который в прошлом сезоне забивал почти половину всех голов команды.
В последнем матче у себя дома еле унес ноги от "Сассуоло", который последний матч до них сыграл 2-6 с "Аталантой".
Более донного "Интера" я не видел, браво, Спалетти, огромная работа по закапыванию команды проведена.
4 гола за 6 последних матчей у "Интера" (из них 4 с последними местами).
1 гол за последние 8 матчей у Икарди (это с "Кьево", "Эмполи" и т.п.), который в прошлом сезоне забивал почти половину всех голов команды.
В последнем матче у себя дома еле унес ноги от "Сассуоло", который последний матч до них сыграл 2-6 с "Аталантой".
Более донного "Интера" я не видел, браво, Спалетти, огромная работа по закапыванию команды проведена.