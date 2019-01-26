Спаллетти: «„Торино“ - физически сильная команда»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Серии А против «Торино».

«Торино» - физически сильная команда. Клуб выступает хорошо, в команде сильный тренер, неплохо подобран состав. Мы должны прилагать больше усилий, если хотим победить в этой встрече. Мы должны быть готовы к настоящей борьбе на поле.