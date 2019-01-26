Шевченко: «„Милану“ будет сложнее без Игуаина»

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал переход нападающего Гонсало Игуаина в «Челси». Аргентинец принадлежит «Ювентусу», а за лондонцев будет выступать на правах аренды.
У «Милана» даже без Игуаина достаточно хороший состав для Лиги чемпионов, но с аргентинцем им было бы легче. Спад Гонсало? У всех бывают взлеты и падения во время карьеры. Я не знаю, что заставило его и Бонуччи покинуть клуб, но я знаю, что носить футболку «Милана» - это большая честь.
В своё время Нырялду выгнал Игуаина из Реала за то, что Гонсало забил больше примадонны. Молодец Гонсало. Не хочет повторения истории.))))
В своё время Нырялду выгнал Игуаина из Реала за то, что Гонсало забил больше примадонны. Молодец Гонсало. Не хочет повторения истории.))))