Аллегри: «Касерес - это не временное решение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возвращение защитника Мартина Касереса в туринский клуб.
Касерес - это не временное решение, мы его хотели видеть в своей команде, потому что Бенатиа попросился уйти. Он сделал выбор, который не соответствовал нашим намерениям. Касерес хорошо проявляет себя, к тому же он хорошо знает «Ювентус».
Стукнемся лбом об бамбуковый ствол в Шаолине, хряпнем водки, тряхнём пальмой, подпишем педро негра, сходим к Риццоли в баню и он поставит нам пару пенальтей!!!!
Стукнемся лбом об бамбуковый ствол в Шаолине, хряпнем водки, тряхнём пальмой, подпишем педро негра, сходим к Риццоли в баню и он поставит нам пару пенальтей!!!!