Аллегри: «Касерес - это не временное решение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возвращение защитника Мартина Касереса в туринский клуб.

Касерес - это не временное решение, мы его хотели видеть в своей команде, потому что Бенатиа попросился уйти. Он сделал выбор, который не соответствовал нашим намерениям. Касерес хорошо проявляет себя, к тому же он хорошо знает «Ювентус».