Маротта: «Перишич хочет уйти из „Интера“»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что хорватский полузащитник Иван Перишич хочет уйти из команды.

Приходится мириться с ситуацией, с которой встречаются многие клубы, когда игроки хотят, чтобы их выставили на трансфер. Мы выслушали Перишича, он изъявил такое желание.

Мы хотим, чтобы Иван был счастлив, но также должны найти наилучший вариант для нас. Пока что подходящих предложений не было. Будем ждать.