«Ростов» подпишет норвежского хавбека из «Брайтона»

вчера, 17:44

Полузащитник молодежной команды «Брайтона» Матиас Норманн близок к переходу в «Ростов». Сообщается, что 22-летний футболист уже попрощался со своими товарищами по команде в Англии.

Норманн не смог закрепиться в главной команде «Брайтона», поэтому провел один год в «Мольде» на правах аренды, после чего выступал за дубль. Хавбек также представлял цвета молодежных сборных Норвегии разных возрастов.

Напомним, несколько дней назад состав «Ростова» пополнил экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов.