Три европейских клуба интересуются Азмуном

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун попал в сферу интересов нескольких клубов из Европы.
Выступление Азмуна на Кубке Азии не осталось без внимания - игроком заинтересовались «Байер», «Вулверхэмптон» и «Брюгге». В данный момент «Рубин» ведет переговоры со всеми этими клубами, выбирая наиболее выгодный для себя вариант.
Азмун вместе со сборной Ирана продолжает выступление на Кубке Азии. Сегодня команду ждет полуфинальный матч с командой Японии. Отметим, что форвард забил уже 4 мяча и является одним из лучших снайперов первенства.
Но как пишет "Спорт Экспресс" Питер начнёт переговоры только по возвращению игрока в "Рубин".....
Но как пишет "Спорт Экспресс" Питер начнёт переговоры только по возвращению игрока в "Рубин".....
Они ж ненавидят туркмена, будут за Краснодар болеть исключительно на этой почве.))))
Они ж ненавидят туркмена, будут за Краснодар болеть исключительно на этой почве.))))
Без Хонды хоть какой-то шанс выиграть получается.))))
Без Хонды хоть какой-то шанс выиграть получается.))))