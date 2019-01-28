Три европейских клуба интересуются Азмуном

сегодня, 12:34

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун попал в сферу интересов нескольких клубов из Европы.

Выступление Азмуна на Кубке Азии не осталось без внимания - игроком заинтересовались «Байер», «Вулверхэмптон» и «Брюгге». В данный момент «Рубин» ведет переговоры со всеми этими клубами, выбирая наиболее выгодный для себя вариант.

Азмун вместе со сборной Ирана продолжает выступление на Кубке Азии. Сегодня команду ждет полуфинальный матч с командой Японии. Отметим, что форвард забил уже 4 мяча и является одним из лучших снайперов первенства.