Бензема вышел на шестое место в списке бомбардиров «Реала» за всю историю

сегодня, 00:56

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился дублем в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против «Жироны». Таким образом, в активе француза уже 209 голов за «Реал», что выводит его на шестое место в списке лучших снайперов «Королевского клуба» за всю историю. Сегодня Бензема обошел Уго Санчеса, у которого 208 мячей. На пятой позиции расположился легендарный Ференц Пушкаш (242 мяча). Лидирует же Криштиану Роналду, у которого 450 голов.