Ракицкий провел первую тренировку в «Зените»

сегодня, 11:22

Новобранец «Зенита» Ярослав Ракицкий присоединился к команде на сборе в Мурсии. Украинец провел первую тренировку в составе питерцев.

Завтра игрок может дебютировать за клуб в товарищеской игре против «Эльче».