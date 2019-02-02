Пилипчук: «С „Ахматом“ мы расстаемся друзьями»

Роман Пилипчук, работавший старшим тренером в «Ахмате» и возглавивший недавно минское «Динамо», поблагодарил чеченский клуб за время, проведенное в коллективе.

В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро. Приглашение минского «Динамо» стало для меня неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий свои силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать свои личные идеи на футбольном поле.

Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном. Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями.