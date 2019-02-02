Пети считает, что МЮ сместит «Арсенал» с четвертого места

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мнением об игре «канониров» в этом сезоне.

Как можно рассчитывать на шансы «Арсенала» в выездной игре с «Сити» после тех игр, которые они провели в гостях в этом сезоне? «Арсенал» прекрасно сыграл, обыграв «Тоттенхэм» и «Челси» дома, а затем проиграл «Саутгемптону», «Вест Хэму» и «Ливерпулю» при ужасной игре на выезде. Это не те результаты, которые позволят команде закончить сезон в первой четверке.

Если взглянуть на «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», они играют одинаково и дома, и в гостях. В этом сезоне у «Арсенала» по-другому.

Все команды, претендующие на место в первой четверке, чувствуют дыхание «Манчестер Юнайтед». Считаю, что под руководством Сульшера этот талантливый состав продолжит побеждать. Если и выбирать команду, которая займет последнее место в Лиге чемпионов, это будет «Юнайтед».