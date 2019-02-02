Спаллетти: «Конте может идти туда, куда захочет»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своем уходе из команды. СМИ сообщали, что его может заменить Антонио Конте.

Когда вы повторяете одну и ту же историю, складывается впечатление, что вы пытаетесь создать споры там, где их нет. Конте может идти туда, куда захочет. Главное, чтобы Маротта обеспечивал для «Интера» наилучшие условия, но в таком случае вы выставляете его непрофессионалом. Он знает свою работу, а вы же предполагаете, что он ведет себя как новичок.

Вот зачем ему встречаться с кем-то в штаб-квартире клуба? То, что пишут люди, попросту смешно.