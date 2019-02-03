Селихов пропустил тренировку «Спартака» из-за боли в спине

вчера, 21:33

«Спартак» рассказал о втором рабочем дне команды на сборе в турецком Белеке. Коллектив Олега Кононова провел две насыщенные тренировки.

Вечерние занятия из-за боли в спине пропустил Александр Селихов. Педро Роша ограничился беговой работой из-за ушиба голеностопа, полученного накануне.

Самуэль Жиго тренировался на поле с тренером по физподготовке, Андрей Ещенко — с физиотерапевтом.

В общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов, хотя в первый день сбора оба работали по индивидуальной программе с тренером по физпоготовке.