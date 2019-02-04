«Лион» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне

«Лион» одержал победу над ПСЖ в матче 23-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ (56 очков) занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» (43 очка) - третий.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Пари Сен-Жермен» 2:1 (1:1)
Голы: Дембеле 33, Фекир 49 (пенальти) - Анхель Ди Мария 7
«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Менди, Дюбуа, Фекир, Ауар (Тусар 65), Н'Домбеле, Дембеле, Депай, Траоре (Корне 76)
Главный тренер: Женезио Бруно.
«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Силва, Кимпембе (Паредес 79), Керер, Анхель Ди Мария, Дракслер, Маркиньос, Бернат (Диаби 86), Алвес, Мбаппе, Кавани (Чупо-Мотинг 79)
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Кимпембе 27, Дракслер 89
Судья: Тюрпен Клеман.
Напомним, что вчера «Монако» обыграл «Тулузу».
Есть еще вторая версия. На трибунах сидел колдовал Сульшер
Есть еще вторая версия. На трибунах сидел колдовал Сульшер
В прошлом сезоне ПСЖ также влетел Лиону, когда судил Тюрпен.
В этом матче судил тот же Тюрпен и ПСЖ снова проиграл Лиону.
Лооооол...
В прошлом сезоне ПСЖ также влетел Лиону, когда судил Тюрпен.
В этом матче судил тот же Тюрпен и ПСЖ снова проиграл Лиону.
Лооооол...
Отлично Лион!!!
С аутсайдерами трудно так играть???
Теперь, ждём победы Погба и ко над этим мешком!!!
Отлично Лион!!!
С аутсайдерами трудно так играть???
Теперь, ждём победы Погба и ко над этим мешком!!!
Красавы ткачи!
Надрали зад мешкам
Красавы ткачи!
Надрали зад мешкам