«Лион» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 7’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 59’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 25’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 70’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 3:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 27’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Лион» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне

сегодня, 00:54
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Лион» одержал победу над ПСЖ в матче 23-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ (56 очков) занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» (43 очка) - третий.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Пари Сен-Жермен» 2:1 (1:1)
Голы: Дембеле 33, Фекир 49 (пенальти) - Анхель Ди Мария 7

«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Менди, Дюбуа, Фекир, Ауар (Тусар 65), Н'Домбеле, Дембеле, Депай, Траоре (Корне 76)
Главный тренер: Женезио Бруно.

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Силва, Кимпембе (Паредес 79), Керер, Анхель Ди Мария, Дракслер, Маркиньос, Бернат (Диаби 86), Алвес, Мбаппе, Кавани (Чупо-Мотинг 79)
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Кимпембе 27, Дракслер 89

Судья: Тюрпен Клеман.

Напомним, что вчера «Монако» обыграл «Тулузу».

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил 25процентный клоун
   23 / 815
сегодня в 01:28
Я не смотрел.
Есть еще вторая версия. На трибунах сидел колдовал Сульшер
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Фара Миркасимов
   10 / 815
сегодня в 01:28
Паредес это безтрофейный арг,который дорого обойдется французам,нольтрофеич питерский разбакланит весь гандикамп и отправиться рис сажать в Китай
Mangur
Mangur
   227 / 815
сегодня в 01:26
Что э можно поздравить ПСЖ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mangoх12
   10 / 815
сегодня в 01:25
не знаю судей с фамилиями Ханни,Мелкадзе,Глушаков,хотя и не слежу за обновлением судейского корпуса))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mangoх12
   10 / 815
сегодня в 01:23
грех не знать такого игрочищу ,и он кстати светлее колумбяшки будет,так что Леша пускай глянет этого пенсионера
mangoх12
mangoх12 ответил 25процентный клоун
   6 / 815
сегодня в 01:22
а что тут думать,мы в этом году всех разорвали ,Олег пришел и порядок навел
ахахах Олег пришел и Федун судей завел)) ладно добавлю тебе еще 25% ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил la_masia
   10 / 815
сегодня в 01:20
как Паредес вышел вся игра окончательно развалилась ,достойный дебют
la_masia
la_masia
   23 / 815
сегодня в 01:19
Паредес помог что ли?
FERIS
FERIS
   35 / 815
сегодня в 01:18
Лион с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mangoх12
   10 / 815
сегодня в 01:18
а что тут думать,мы в этом году всех разорвали ,Олег пришел и порядок навел
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 815
сегодня в 01:18
Маскируются!!! Знали что Сульшер на матче находится, вот и решили про дезинформировать соперника!!!
mangoх12
mangoх12 ответил 25процентный клоун
   6 / 815
сегодня в 01:16
ставь на Спартак ,и все будет ровно
ахахахаххаха я уже не раз говорил что ты себя недооцениваешь))
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
сегодня в 01:15
че за Чупо-Мотинг вышел, Федуну стоило бы присмотреться
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Лакшери
   10 / 815
сегодня в 01:13
ставь на Спартак ,и все будет ровно
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
сегодня в 01:11
Ниче се
allemz
allemz
   12 / 815
сегодня в 01:10
Тюрпен - ручной судейка ткачей)
allemz
allemz
   12 / 815
сегодня в 01:09
Вспомнил.
В прошлом сезоне ПСЖ также влетел Лиону, когда судил Тюрпен.
В этом матче судил тот же Тюрпен и ПСЖ снова проиграл Лиону.
Лооооол...
parallels
parallels
   5 / 815
сегодня в 01:09
по версии онолитегов из тарасовки, в поражении виноват паредес, который привёз 2 гола. сидя на лавке.
Лакшери
Лакшери
   34 / 815
сегодня в 01:07
Ска , на кого ставлю тот проигрывает // бесит
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил parallels
   71 / 815
сегодня в 01:07
халк - чемпион китая, паредес станет им в псж, витсель в дортмунде. тем временем, зулус продолжает мыть полы на севильской базе, что, как бы, позор.
Пришел свински в Севилью и она в ауте уже.
parallels
parallels ответил spartach091
   5 / 815
сегодня в 01:05
Пришел паредас и сразу первое поражение 😂😂😂
халк - чемпион китая, паредес станет им в псж, витсель в дортмунде. тем временем, зулус продолжает мыть полы на севильской базе, что, как бы, позор.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
   414 / 815
сегодня в 01:05
За Монако играет Головин за последний 2 месяца только раз победили результат 18 место Псж идет без поражении в чемпионате пришел Паредес и сразу первое поражения я не думаю что все это совпадения
neverwin
neverwin
   523 / 815
сегодня в 01:05
Вот это выходные я понимаю! Вагон хороших матчей, да и ещё с сюрпизами.
95-shishani-95
95-shishani-95
   96 / 815
сегодня в 01:02
Как я рад!!!
Отлично Лион!!!
С аутсайдерами трудно так играть???
Теперь, ждём победы Погба и ко над этим мешком!!!
spartach091
spartach091
   46 / 815
сегодня в 00:58
Пришел паредас и сразу первое поражение 😂😂😂
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   187 / 815
сегодня в 00:57
200 очков отрыва ..всем пофиг ..вопрос один ..зачем иметь в дно чемпионате в котором играет 20 команд типа АНЖИ , команду которая могла бы бороться за 1 место в АПЛ или ЛАЛИГЕ
eleven LC
eleven LC
   126 / 815
сегодня в 00:57
Чемпионат Франции мне мало интересен потому что там чемпион известен на 10 сезонов вперёд,просто скажу что надеюсь Сольшер выкинет ПСЖ из лиги чемпионов,вот и всё!
spartach091
spartach091
   46 / 815
сегодня в 00:56
Ахах

Красавы ткачи!

Надрали зад мешкам
Мысыктар
Мысыктар
   110 / 815
сегодня в 00:56
Шикарно)
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