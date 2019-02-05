Макларен: «Я хорошо знаю Оле, он очень умный парень»

Главный тренер КПР Стив Макларен считает, что «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Оле-Гуннаром Сульшером. Напомним, что в данный момент специалист работает в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Я думаю, что все были удивлены его назначением. Но я хорошо знаю Оле, он очень умный парень.