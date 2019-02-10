Бенитес: «Ваши игроки не могут влиять на то, что происходит в других играх»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что его команде не стоит обращать внимание на турнирную таблицу АПЛ . В данный момент «сороки» занимают семнадцатую позицию в таблице английского чемпионата.

Последние игры получились тяжелыми? Если вы находитесь в такой ситуации, то единственное, что вы можете делать - это ждать.

Вы ничего не можете изменить. Самое главное - убедиться, что вы правильно подготовились к игре.

Ваши игроки не могут влиять на то, что происходит в других матчах, поэтому необходимо просто сосредоточиться на своей игре.

Иногда это приносит пользу, а иногда - нет. Ничего нельзя изменить, поэтому лучше не фокусироваться на этом.