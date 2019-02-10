Бенитес: «Ваши игроки не могут влиять на то, что происходит в других играх»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что его команде не стоит обращать внимание на турнирную таблицу АПЛ. В данный момент «сороки» занимают семнадцатую позицию в таблице английского чемпионата.
Последние игры получились тяжелыми? Если вы находитесь в такой ситуации, то единственное, что вы можете делать - это ждать.
Вы ничего не можете изменить. Самое главное - убедиться, что вы правильно подготовились к игре.
Ваши игроки не могут влиять на то, что происходит в других матчах, поэтому необходимо просто сосредоточиться на своей игре.
Иногда это приносит пользу, а иногда - нет. Ничего нельзя изменить, поэтому лучше не фокусироваться на этом.
Недавно ходили разговоры, что «Ньюкасл» предложил Бенитесу новый трехлетний контракт.