Жардим: «Вероятно, Головин выбыл на несколько недель»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча с «Монпелье» прокомментировал травму Александра Головина.

Вероятнее всего, Головин выбыл на несколько недель. Удивляет то, что в том эпизоде соперник не получил даже желтой карточки.