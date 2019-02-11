Шмейхель может уйти из «Лестера» из-за Пюэля

Знаменитый в прошлом датский вратарь Петер Шмейхель, отец голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля, намекнул, что его сын может покинуть команду из-за разногласий с главным тренером Клодом Пюэлем.

«Лестер» - очень хороший футбольный клуб. У них отличные игроки, вот только нет тренера, который раскрыл бы их потенциал.

Вот увидите, когда они со всем разберутся - можете как хотите интерпретировать эту фразу - «Лестер» будет на пятом-восьмом месте, где и должен быть.

Каспер хочет бросать себе всё новые и новые вызовы, как и любой другой игрок. Но не думаю, что он покинет Англию, слишком уж ее любит. Ему очень нравится Премьер-Лига.