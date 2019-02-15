Анчелотти: «Поле в Цюрихе плохое, но мяч был ещё хуже»

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал выездную победу над «Цюрихом» (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В еврокубках матчи всегда особенные. Мы выступили достаточно хорошо и добились такого же результата.

Мы здорово атаковали и немного лучше действовали в завершении атак, если сравнивать с матчем против «Фиорентины». Но мы могли забить намного больше, так как создали очень много моментов.