Анчелотти: «Поле в Цюрихе плохое, но мяч был ещё хуже»

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал выездную победу над «Цюрихом» (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
В еврокубках матчи всегда особенные. Мы выступили достаточно хорошо и добились такого же результата.
Мы здорово атаковали и немного лучше действовали в завершении атак, если сравнивать с матчем против «Фиорентины». Но мы могли забить намного больше, так как создали очень много моментов.
В концовке мы немного потеряли концентрацию. Я должен сказать, что поле в Цюрихе было плохим, но мяч был ещё хуже. Он был очень лёгким, и траектория его полёта отличалась от той, что мы привыкли видеть в Лиге чемпионов и Серии А. Если УЕФА хочет серьёзно заняться Лигой Европы, им следует начать с решения этой проблемы.