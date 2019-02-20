Н'Диайе присоединился к ЦСКА после победы на молодежном Кубке Африки

20 февраля 2019, 18:26

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что нападающий Лассана Н'Диайе присоединился к команде на испанском сборе в Кампоаморе.

Напомним, 18-летний игрок находился в расположении сборной Мали, с которой выиграл молодежный Кубок Африки.