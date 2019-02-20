Н'Диайе присоединился к ЦСКА после победы на молодежном Кубке Африки

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что нападающий Лассана Н'Диайе присоединился к команде на испанском сборе в Кампоаморе.
Напомним, 18-летний игрок находился в расположении сборной Мали, с которой выиграл молодежный Кубок Африки.
В нашем тренировочном лагере #Кампоамор2019 пополнение! К нам присоединился чемпион Африки U-20 @Lasso_ndiaye19 😉 pic.twitter.com/oNAc0mmArc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 февраля 2019 г.
Побереги слюну, Дед. Да будет тебе известно, что в Спартаке единственный африканец - Зе Луиш. Фернандо и Адриано, бразильцы, так же, как ваш Бекао и если ты их называешь зулусами, то и ваш Бекао и уругваец Абель Эрнандес такие же зулусы. По три на каждую команду и куда ни плюнь в цска, тоже попадешь в зулуса. Ты очередной раз расписываешься в том, что не разбираешься в футболе, как и масса ваших конских троллей. Так что чья бы кобыла ржала)))
Побереги слюну, Дед. Да будет тебе известно, что в Спартаке единственный африканец - Зе Луиш. Фернандо и Адриано, бразильцы, так же, как ваш Бекао и если ты их называешь зулусами, то и ваш Бекао и уругваец Абель Эрнандес такие же зулусы. По три на каждую команду и куда ни плюнь в цска, тоже попадешь в зулуса. Ты очередной раз расписываешься в том, что не разбираешься в футболе, как и масса ваших конских троллей. Так что чья бы кобыла ржала)))
Тарасовским танководам Абрамс А1 как заноза в причинное место его появление.Ну пусть побрыжжут немного слюной,нам не жалко.
Тарасовским танководам Абрамс А1 как заноза в причинное место его появление.Ну пусть побрыжжут немного слюной,нам не жалко.
ЦВБП!!!
ЦВБП!!!
Ждем голов от очередного молодого дарования!!!
Ждем голов от очередного молодого дарования!!!
Удачи в ЦСКА.
Удачи в ЦСКА.
Добро пожаловать Лассина в славный Клуб ЦСКА.
Добро пожаловать Лассина в славный Клуб ЦСКА.