Тебас: «Месси – наиболее значимый футболист в истории нашего чемпионата»

21 февраля 2019, 07:26

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас убеждён в том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время не покинет каталонскую команду.

Месси является частью «Барселоны» и продолжить выступать за эту команду. Мы считаем его частью Ла Лиги. Лионель превосходит обычных футболистов. Он – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Он на голову выше остальных игроков.

Недавно президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил слухи о том, что руководство клуба собирается предложить Месси новый контракт.