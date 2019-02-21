Тебас: «Месси – наиболее значимый футболист в истории нашего чемпионата»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас убеждён в том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время не покинет каталонскую команду.
Месси является частью «Барселоны» и продолжить выступать за эту команду. Мы считаем его частью Ла Лиги.
Лионель превосходит обычных футболистов. Он – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Он на голову выше остальных игроков.
Недавно президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил слухи о том, что руководство клуба собирается предложить Месси новый контракт.
Он закиснет как только уйдет (из этой машины для набивания его статистики) в другую команду, как и Роналду!!!
Они очень зависят от команды!!!
Он закиснет как только уйдет (из этой машины для набивания его статистики) в другую команду, как и Роналду!!!
Они очень зависят от команды!!!
Об этом говорит тот факт, что на ветке большое количество болельщиков Реала.
Они дружно засвидетельствовали признание Месси своим присутствием!!!!)))
Об этом говорит тот факт, что на ветке большое количество болельщиков Реала.
Они дружно засвидетельствовали признание Месси своим присутствием!!!!)))
При том, что чемпионства только Барса почти и берёт. Логики совсем нет у них
При том, что чемпионства только Барса почти и берёт. Логики совсем нет у них
Он сейчас дорожит имиджем своей лиги.
Он сейчас дорожит имиджем своей лиги.
p.s. ...хотя хотят и так делают многие :)
p.s. ...хотя хотят и так делают многие :)
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Сущая правда!!!
Месси - это эпоха!!!
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Сущая правда!!!
Месси - это эпоха!!!