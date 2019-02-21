Тебас: «Хочу, чтобы Моуриньо и Гвардиола вернулись в чемпионат Испании»

сегодня, 07:56

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что хочет возвращения в испанский чемпионат Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуриньо. Экс-наставник «Барселоны» ныне возглавляет «Манчестер Сити», а бывший тренер «Реала» в декабре был уволен из «Манчестер Юнайтед» и пока не нашёл новое место работы.

Я всегда говорил о том, что хочу, чтобы такие специалисты, как Моуриньо и Гвардиола, вернулись к тренерской работе в нашем чемпионате. Это два выдающихся тренера со всей их индивидуальностью и противоречивостью, а также со своим видением игры. Они доказали, что являются элитой тренерского цеха.

Недавно Моуриньо, посетивший матч французского чемпионата, заявил, что «вполне может представить себя в качестве тренера в чемпионате Франции».