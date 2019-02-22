Хохлов: «В январе было ощущение, что могу уйти из „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что был готов к уходу из клуба.

Смена владельца клуба? Знаете, мы с футболистами разговаривали на эту тему. Я бы не хотел, чтобы они отвлекались. Решили, что ребята будут полностью сконцентрированы на подготовке ко второй части сезона. Что же касается нового владельца, то нужно постараться абстрагироваться от публикаций в прессе. Потому что если каждый день мусолить, обсуждать новости, ничего хорошего не получится. Все это скажется на тренировочном процессе.

Не стану скрывать, в январе было ощущение, что могу покинуть клуб. Причины, по которым у меня есть основания так полагать, я называть не буду. Но ощущения были, да.