Гаттузо: «Пёнтек перед каждой игрой интересуется защитниками соперника»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал про адаптацию в команде нападающего Кшиштофа Пёнтека.

Пёнтек успешно освоился в команде и усердно работает, однако он не из тех, кто выделяется на тренировках. Он заботится о своём состоянии, делает всё, основываясь на собственных ощущениях.

Он практичен, сосредоточен на важных вещах и планово готовится к каждому матчу. Накануне каждой игры Пёнтек расспрашивает тренеров о характеристиках защитников соперника. Ему важны все детали.