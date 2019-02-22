«Рома» по-прежнему не может рассчитывать на Юндера и Шика

22 февраля 2019, 22:47

«Рома» по-прежнему не может рассчитывать на Дженгиза Юндера и Патрика Шика. Оба футболиста продолжают восстановление после травм.

В предстоящем туре Серии А «Рома» на выезде сыграет против «Фрозиноне».