«Шахтер» заплатит 10 млн евро за 19-летнего бразильского хавбека

24 февраля 2019, 14:38

В Бразилии сообщают, что «Шахтер» договорился о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника «Гремио» Тете.

Сделка будет стоить донецкому клубу около 10 млн евро. Бразильский клуб также получит 15% от следующей продажи футболиста.

С самим игроком «горняки» также договорились, но еще предстоят переговоры с его агентом, которому принадлежат 40% прав на Тете.

Во вторник пресс-служба «Шахтера» сообщила о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником Маркосом Антонио.