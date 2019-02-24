«Шахтер» заплатит 10 млн евро за 19-летнего бразильского хавбека

В Бразилии сообщают, что «Шахтер» договорился о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника «Гремио» Тете.
Сделка будет стоить донецкому клубу около 10 млн евро. Бразильский клуб также получит 15% от следующей продажи футболиста.
С самим игроком «горняки» также договорились, но еще предстоят переговоры с его агентом, которому принадлежат 40% прав на Тете.
Во вторник пресс-служба «Шахтера» сообщила о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником Маркосом Антонио.
Сидишь ты такой, известный чилийский футболист в клубе, тихо себе бухаешь, никого не трогаешь. А в результате, какой то парень из бразильских фавел уже пакует чемоданы в Украину...
Сидишь ты такой, известный чилийский футболист в клубе, тихо себе бухаешь, никого не трогаешь. А в результате, какой то парень из бразильских фавел уже пакует чемоданы в Украину...
Договорился с Кучмой,Ющенко,Яныком теперь и с Порохом.
Договорился с Кучмой,Ющенко,Яныком теперь и с Порохом.