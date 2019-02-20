Экс-защитник сборной Чехии Ржепка получил 2 года тюрьмы

20 февраля 2019, 15:21

Бывший футболист «Фиорентины», «Вест Хэма» и сборной Чехии Томаш Ржепка получил 2 года тюремного срока, об этом сообщают СМИ .

Окружной суд Праги превратил два предыдущих условных наказания в один тюремный срок. Ранее защитник был приговорен к 9 месяцам условно за вождение в нетрезвом виде. А две недели назад состоялось слушание еще одного эпизода, который попал под статью «мошенничество», срок наказания составил 15 месяцев.

Напомним, что Ржепка также выступал за «Вест Хэм» с 2001 по 2006 год.