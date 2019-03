МЮ распыляет чеснок на газоне «Олд Траффорд» перед игрой с «Ливерпулем»

Работники «Олд Траффорд» перед матчем 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» распыляют на газоне чеснок. Многие болельщики задались вопросом о причинах такого решения – распыление чеснока вызывает характерный сильный запах на стадионе и даже за его пределами, но ожидается, что к приезду мерсисайдцев его уже не будет.

Чеснок помогает предотвратить повреждение газона паразитами. Отмечается, что такой способ борьбы с вредителями не первый год используется рядом клубов АПЛ .