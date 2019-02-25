Карвахаль: «Слышал, как Каземиро ударили по ноге»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что судья не ошибся, когда назначил второй пенальти в ворота «Леванте».
Я находился в 25 метрах от Каземиро, но услышал удар по его ноге. Впрочем, не хочу комментировать работу арбитра.
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|-
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|-
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|Рейнджерс
|-
|-
|-
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что судья не ошибся, когда назначил второй пенальти в ворота «Леванте».
Я находился в 25 метрах от Каземиро, но услышал удар по его ноге. Впрочем, не хочу комментировать работу арбитра.
Там очень опасный размах сделал защитник! Хорошо, что сильно не задел ногу, иначе, мышца сильно пострадала бы.
Там очень опасный размах сделал защитник! Хорошо, что сильно не задел ногу, иначе, мышца сильно пострадала бы.