Альберт Риера: «Изначально был немного в шоке от России»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера вспомнил о своих первых впечатлениях от России.

Риера женат на россиянке и на данный момент проживает в Омске.

Моя первая поездка в Москву была в 2001 году. С будущей женой отправился знакомиться с ее родителями. Помню, что в то время были ужасные самолеты, люди мало ходили в рестораны, были ужасные дороги. Первый раз я был немножко в шоке.

Но всегда нужно смотреть и на позитивные стороны. Например, очень вкусный супчик и салат, хорошие люди. Любимое блюдо из русской кухни? Очень люблю солянку. Супчики можно кушать постоянно. В Испании мы мало кушаем супы, а в России я их очень люблю, тут ведь холодно.