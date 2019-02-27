Дель Боске: «Роналду или Месси? Мне больше нравится Лео»

27 февраля 2019, 14:33

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске ответил на вечный вопрос о том, кто же лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Я выбираю Месси. Лео мне видится более естественным, он похож на соседского парня, который всю жизнь играл с друзьями на улице. Криштиану обладает исключительными физическими и техническими данными, он отличный бомбардир, но я предпочитаю Месси.

Ранее Дель Боске выразил недоумение по поводу того, что Месси не попал в тройку номинантов на «Золотой мяч».