Дель Боске: «Роналду или Месси? Мне больше нравится Лео»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске ответил на вечный вопрос о том, кто же лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду.
Я выбираю Месси. Лео мне видится более естественным, он похож на соседского парня, который всю жизнь играл с друзьями на улице. Криштиану обладает исключительными физическими и техническими данными, он отличный бомбардир, но я предпочитаю Месси.
Ранее Дель Боске выразил недоумение по поводу того, что Месси не попал в тройку номинантов на «Золотой мяч».
Такое ощущение что Роналду играл за Хетафе)))
Такое ощущение что Роналду играл за Хетафе)))
Дедушка Боске, сейчас придут нгу шиша алекс и прочее клоуны и скажут что вот еще один лизун гнома, или же гном ему заплатил чтобы тот сказал про него хорошие слова.
Впрочем ничего нового эти 40и не скажут.
Дедушка Боске, сейчас придут нгу шиша алекс и прочее клоуны и скажут что вот еще один лизун гнома, или же гном ему заплатил чтобы тот сказал про него хорошие слова.
Впрочем ничего нового эти 40и не скажут.
Даже если победителем был не Месси, но точно не Модричу надо было давать.
Даже если победителем был не Месси, но точно не Модричу надо было давать.