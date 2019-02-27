Малькуи: «Вы ощущаете вес истории „Наполи“, когда надеваете футболку»

Защитник «Наполи» Кевин Малькуи рассказал о своей жизни в Неаполе.
Неаполь отличается от Франции. Люди здесь живут, едят, дышат и спят, думая о футболе. Именно поэтому вы ощущаете вес истории «Наполи», когда надеваете футболку этого клуба.
Кроме того, Диего Марадона играл здесь. Поэтому футбол для людей тут - это религия, и неважно, что вы делаете в повседневной жизни.
Здесь все - поклонники «Наполи», и этот пыл, этот запах... Мы чувствуем эту атмосферу каждый день.
Напомним, что Малькуи присоединился к «Наполи» минувшим летом.